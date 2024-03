LIVE Italia-Norvegia 9-1 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | dominio azzurro dopo 4 end!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Arriva il primo errore per l’, purtroppo Mathis colpisce la guardia avversaria. 14:18 Romei boccia senza problemi, restano due stone azzurre dentro la casa. 14:15 Laapre invece il quinto end con due guardie. 14:13 Latorna di mano, ma Zardini Lacedelli decide di entrare subito dentro la casa. 14:11SU UNA NUVOLAAAAAAAAAAAAA! Una Stefania Constantini chirurgica regala 5 punti all’, vantaggio enorme4 end! 14:08 Roervik non trova la magia,già certa di un punto, ma se Constantini azzeccasse il tiro ne potrebbe portare a casa addirittura 5! 14:06 Ennesima giocata magistrale di Constantini, Roervik sarà costretta ad un miracolo. 14:04 Roervik ...