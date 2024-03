LIVE Italia-Norvegia 4-1 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | azzurre di mano nel quarto end

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 Lecontinuano a bocciare stone su stone. 14:00 Doppia bocciata stupenda di Romei, che passa al pelo a sinistra della guardia avversaria. 13:58 Romei boccia la prima delle due guardie norvegesi. 13:57 Zardini Lacedelli si appoggia alla sua stone e spinge due pietre dentro la casa. 13:55 Ilend comincia con una guardia per squadra. 13:52 Lamarca il primo punto della sua partita, buone notizie per l’, che potrà tornare di. 13:50 Doppia bocciata magistrale di Constantini, Roervik potrà marcare un solo punto. 13:48 Roervik trova una gran giocata, ma il punto resta comunque azzurro, Constantini dovrà bocciare. 13:46 Bocciata singola di Constantini, è tutto nelle mani di Roervik. 13:44 Mathis ...

La formula del torneo prevede che solo le prime due classificate al termine del round robin accederanno in maniera DIRETTA alle semifinali, le altre ...

Le due formazioni stanno facendo il proprio ingresso sul ghiaccio, è tutto pronto per l'inizio del match ! L'Italia nella passata stagione ha ...

Serie C, Giudice Sportivo finale di andata Coppa Italia Serie C: anche due squalificati - Non solo le salate ammende e la decisione di giocare la finale di ritorno a porte chiuse, sono arrivate anche altre decisioni in merito alla finale di andata di Coppa Italia Serie C, dove il Padova ha ...tuttomercatoweb

Padova-Catania, la decisione del Giudice Sportivo dopo gli scontri dell'Euganeo - Le sanzioni dopo il caos avvenuto nell'intervallo del match disputatosi all'Euganeo per l'andata della finale di Coppa Italia Serie D ...corrieredellosport

Parchi divertimento in Italia: le riaperture per la stagione 2024, le date e le novità - I parchi divertimento nel 2024. Tra il 22 e il 29 marzo riaprono le mete più amate dalle famiglie. Ecco le date e tutte le novità ...viaggi.corriere