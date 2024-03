LIVE Italia-Norvegia 10-2 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre incantano | semifinale più vicina!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:56 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. 14:55 L’tornerà sul ghiaccio questa sera alle 23:00 per la sfida contro la Turchia, match assolutamente da vincere per continuare a sognare. L’obiettivo diventa quello di chiudere tra le prime due e strappare il pass diretto per le semifinali. 14:53 Continua il percorso quasi perfetto delleche, con 8 successi ed una sola sconfitta, rafforzano la seconda posizione in classifica. 14:50 FINISCE QUIIIIII! Constantini trova il punto e le avversarie decidono di andare alla stretta di mano! 14:48 Tre punti norvegesi prima dell’ultima pietra, ma Constanini ha tutto lo spazio per piazzare una stone al centro. 14:46 Constantini apre completamente il gioco, attendiamo la risposta ...