LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si arriva in volata dopo il dominio di Pogacar

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quartadeldi, breve corsa a tappe spagnola molto dura con tanto disllo. Quartache partirà da Sort perre a Lleida: 169,2 km con un disllo di poco più di 1300 metri. Soprattutto nella prima parte non ci saranno difficoltà altimetriche, ma solo una lenta e inesorabile discesa fino alle pendici dell’unico GPM del giorno, il Port d’Ager di seconda categoria (3,9 km al 6,7%). Successivamente la discesa e un tratto pianeggiante costante fino al traguardo finale di Lleida: sarà probabilmente l’unica chance per i velocisti in tutta la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE . Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Tadej Pogacar domina ancora ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE . Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Tadej Pogacar domina ancora ... (oasport)

LIVE Brugge-De Panne 2024 in DIRETTA: volata vincente di Jasper Philipsen, doppietta per il vincitore della Milano-Sanremo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL Giro DI CATALOGNA DALLE 11.55 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10 17.24 Si chiude qui ...oasport

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar imprendibile, ma l’Italia sorride per Tiberi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Tadej Pogacar domina ancora quindi ...oasport

Si aggiungono nuove date al “The Best Of LIVE Tour” di Cristiano De André - GENOVA - Si aggiungono nuove date al “The Best Of LIVE Tour” che quest'estate porterà Cristiano De André in Giro per tutta Italia. Eccole: La Spezia: ...lopinionista