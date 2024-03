LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo neutralizza la fuga 30 km all’arrivo

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10 15.55 Prova a muoversi dalun uomo dell’Euskaltel-Euskadi. 15.54 Gli uomini di classifica vanno a fare lo sprint intermedio e Antonio Tiberi riesce a cogliere un secondo di abbuono, dietro a Sepp Kuss e Damiano Caruso. 15.52 Si entra negli ultimi 50 chilometri! 15.49 Ormai i fuggitivi vedono ilarrivare a forte velocità alle loro spalle: non c’è più nulla da fare. 15.46 Ritmo veramente folle quello del: media oraria finora di 45,2 km/h. 15.43 Le squadre che stanno tirando di più sono EF – Education EasyPost e Alpecin-Deceunick. 15.40 Andersen e De Gendt hanno capito che ilsta ...

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in volata dopo il dominio di Pogacar - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Catalogna 2024, breve corsa a tappe spagnola molto dura con tanto di ...