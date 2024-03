LIVE Giro di Catalogna 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo neutralizza la fuga 20 km all’arrivo

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10 16.04 Ritmo che è veramente cresciuto in questi ultimi chilometri: si va sempre di più verso un arrivo in volata di. 16.02 Ultimi 20 chilometri! 16.00 Maté sta facendo una sorta di cronometro individuale, ma si volta con una certa costanza indietro per controllare la posizione del. 15.58 Maté ha una decina di secondi di vantaggio nei confronti di unche rimane in controllo totale della situazione. 15.56 Si tratta di Luis Angel Maté. 15.55 Prova a muoversi dalun uomo dell’Euskaltel-Euskadi. 15.54 Gli uomini di classifica vanno a fare lo sprint intermedio e Antonio Tiberi riesce a ...

GIGI D’AGOSTINO torna LIVE con un super evento a Milano a giugno [Info e Biglietti] - Dopo quattro anni lontano dalle scene e dopo essere stato ospite a febbraio al Festival di Sanremo, Gigi D’Agostino è pronto a conquistare il palco dell’estate milanese con la sua consolle, circondato ...newsic

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in volata dopo il dominio di Pogacar - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro di Catalogna 2024, breve corsa a tappe spagnola molto dura con tanto di ...oasport

LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar imprendibile, ma l’Italia sorride per Tiberi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di giornata con OA Sport. Tadej Pogacar domina ancora quindi ...oasport