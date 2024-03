LIVE Civitanova-Trento 0-0 | Champions League volley 2024 in DIRETTA | arrivo in volata nel primo set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAttacco molto vicino alla linea di Rychlicki. È lo stessoarbitro a chiedere il video check. 24-23 Pallonetto vincente di Nikolov, che portaa set point. 23-23 Diagonale strettissima di Rychlicki. 23-22 Ricezione sublime di Yant Herrera sul servizio di Michieletto. Tutto facile poi per De Cecco che offre un pallone perfetto a Nikolov. 22-22 Si ferma in rete il servizio di Jakob Thelle. 22-21 Attacco vincente di Nikolov, che in precedenza era riuscito a dare una traiettoria insolita al bagher, complicando la ricezione disulla free ball. 21-21 Termina in rete il servizio di Yant Herrera. 21-20 Diagonale vincente per Marlon Yant Herrera su cui nulla può Kozamernik. 20-20tempo vincente per Kozamernik. Bravissimo in ...