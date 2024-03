LIVE Berrettini-Murray 6-4 3-6 4-6 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro supera un malessere | ma esce sconfitto dopo una buona prestazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.22 La notte dinon ha ancora finito di parlare italiano, con Trevisan, Cocciaretto e Arnaldi che devono ancora scendere in campo. 23.21 Cinque le palle break concesse dallo scozzese, che ne salva ben 4, vedendosi strappare il servizio solo nel primo gioco del match. Addirittura 11 le occasioni per il britannico in risposta, conche ne salva 9. 32 a 23 il saldo in positivo di vincenti/gratuiti per, 27-15, sempre in positivo, per, che vince in totale 100 punti contro i 90 del. 23.19 Nove ACE percontro gli 8 di, mentre è solo uno il doppio fallo commesso dallo scozzese. Il britannico serve il 67% di prime portando a casa il 79% di ...