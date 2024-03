LIVE Arnaldi-Fils | ATP Miami 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via della partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.49 Damm batte Zhang con il punteggio di 7-6, 7-6. Traentreranno in campo Matteoed Arthur. 22.50 Martin Damm vince al tie-break il primo set contro Zhizhen Zhang. Al termine di questo match scenderanno in campo Matteoed Arthur. 21.28 Nadia Podoroska batte Ashlyn Krueger 6-4, 6-2 ed accede al secondo turno. Scenderanno ora in campo sul Butch Buchholz Zhizhen Zhang e Martin Damm, i quali precedono il match tra. 19.49 Danielle Collins completa la rimonta ai danni di Bernarda Pera ed avanza al secondo turno del WTA 1000 di. Ora inizierà il terzo incontro di giornata tra Podoroska ...