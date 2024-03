LIVE Arnaldi-Fils 6-3 | 6-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro domina il giovane francese

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01.37 Non c’è mai stata partita questa sera tra Matteoed Arthur. Ilnon è mai sceso veramente in campo, commettendo 34 errori non forzati (22 dritti, 11 rovesci ed 1 doppio fallo) al netto di soli 11 vincenti. Saldo nettamente migliore per, il quale chiude con 15 vincenti e 21 gratuiti 01.35 6-3, 6-4 Gioco, partita ed incontro: con un altro punto diretto con il servizioconquista la vittoria. 40-0 L’italiano gioca una buona seconda ad uscire, su cuinon trova il campo. 30-0 Altra grande risposta trovata dal, il quale poi va fuori giri con il dritto, tirandolo sia lungo che largo. 15-0 Ottima risposta da parte di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio ad uscire e rovescio lungolinea vince nte. 0-30 Scappa in larghezza il back in avanzamento giocato dal francese, chiamato in avanti da un back ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fino a questo momento l’ azzurro è sempre andato avanti 40-0 nei propri turni di battuta, eccezion fatta per il primo game del match. In una sola occasione ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 30-30 Risposta profondissima da parte di Arnaldi, che poi in progressione guadagna campo e si presenta a rete, senza aver bisogno di giocare la ... (oasport)

LIVE Arnaldi-Fils, ATP Miami 2024 in DIRETTA: iniziato il programma sul Butch Buchholz. Azzurro in campo in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 È iniziato il programma di giornata sul campo Butch Buchholz: Camila Giorgi ha sconfitto Magdalena Frech con il punteggio di 6-4, 6-2. Ricordiamo che il ...oasport

Azzurri:sorpresa Sinner,primo allenamento a Miami con n.3 tennis - (ANSA) - ROMA, 20 MAR - Primo allenamento dell'Italia a Miami con un tifoso d'eccezione: Jannik Sinner ha fatto visita alla Nazionale ed è stato accolto dagli applausi di calciatori e staff. Il tennis ...corrieredellosport

Dove vedere Masters 1000 Miami 2024, streaming gratis e diretta tv in chiaro Canali e programmazione completa - Assenti Djokovic e Nadal, mentre per i colori azzurri oltre all'altoatesino, al via Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Darderi e Berrettini e il qualificato Vavassori. Dopo il primo Masters 1000 ...news.superscommesse