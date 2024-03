LIVE Arnaldi-Fils 3-0 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | break in apertura per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Gioco: con il secondo Ace del match, alla T,conferma il. 40-0spedisce abbondantemente fuori il dritto dal centro del campo. 30-0 Servizio ad uscire e dritto inside-in vincente. 15-0 Prima ad uscire vincente per il ligure. 2-0: il francese spedisce in rete l’accelerazione con il rovescio lungolinea. Seconda 40-A Punto da manuale giocato dall’italiano, che si è aperto il campo giocando un dritto incrociato sulla riga, uno lungolinea, chiudendo poi con un’ottima demi volee. 40-40 Prima al centro vincente perprova a rispondere d’incontro, ma non riesce a trovare il campo. 40-A Il francese sparacchia nuovamente il ...