Lituania | annullato il concerto di Pupo per protesta dopo l’esibizione al Cremlino

(Di giovedì 21 marzo 2024)ildiper perla sua esibizione del cantante alildidel 26 aprile a Siauliai perdel cantante alnei giorni scorsi. In un comunicato stampa, gli organizzatori dell’evento hanno definitivamente cancellato l’evento “una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all’aggressione russa all’Ucraina” anche seaveva ribadito nei giorni scorsi che la sua presenza a Mosca “voleva essere un messaggio di pace”. Successivamente alla cancellazione del...

L'artista rilascia una dichiarazione all'agenzia di stampa russa Tass, spiegando di essere stato pressato da politici e giornalisti lituani per non esibirsi in Russia: "I signori lituani parlano di ... (fanpage)

Pupo censurato in Lituania. annullato il concerto del cantante di “Su di noi” perché filorusso - Intenzioni lodevoli che non sembrano essere state colte dai piani alti di altre nazioni. Resta annullato il concerto di Pupo in Lituania e, in un momento politico di forte tensione internazionale, ...tag24

"Non prendo ordini": rissa tra Pupo e la Lituania - Accusato di essere un filo-russo, Pupo vede chiudersi le porte della Lituania, che ha annullato il suo concerto. Per la nazione più meridionale tra i paesi balt ...www3.saturnonotizie

Pupo boicottato in Lituania perché amico della Russia: la reazione - Pupo boicottato in Lituania perché amico della Russia: Enzo Ghinazzi non cede alle pressioni e viene fatto fuori.notizie