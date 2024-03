litigano sul gruppo delle mamme e si picchiano selvaggiamente fuori scuola a Scampia

(Di giovedì 21 marzo 2024) NAPOLI: “WhatsApp”, dalla discussione virtuale a quella reale. 7 donne si affrontano a suon di botte davanti ad un asilo. Molti bambini tra gli spettatori. Denunciate per rissa dai Carabinieri Il “”, una piazza virtuale di scambio e confronto per migliaia di genitori con un solo comune denominatore: l’attenzione verso i propri figli-studenti. Una comunità nella comunità, variegata, spesso folkloristica dove ai consigli e alle comunicazioni di servizio si alternano confronti più o meno animati. Uno di questi nasce sulne WhatsApp di una classe d’asilo di unadi.L’istituto offre settimanalmente la possibilità a due genitori di partecipare alle ...

