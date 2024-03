Lite tra adolescenti nel Bresciano | accoltellata 14enne in modo grave Fermata una 15enne | l’ipotesi è tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) Una adolescente di 15 anni è stata portata in caserma a Salò, nel, perché ritenuta responsabile di un gravissimo episodio avvenuto a unadi pullman, poco distante da una scuola, a Roè Volciano, un comune di neanche 5mila abitanti. Come ripreso nei video diventati subito virali su alcuni social network, la minorenne si è resa protagonista di unacontro un’altra ragazza di 14 anni. Durante il violento scontro tra le due, l’avrebbe colpita più volte con un’arma da taglio, provocandole serie ferite. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove è stata sottoposta alle prima cure e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ascoltando l’altra ragazza, che l’avrebbedi accusa è. Il fatto ...