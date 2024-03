L’Italia Under 20 fa ancora sua l’Elite League | decisivo il pari in Romania|Nazionali

(Di giovedì 21 marzo 2024) 2024-03-21 21:00:00 Fermi tutti! Missione compiuta. Lo 0-0 in casa della Romania ha permesso alla Nazionale20 di vincere per la terza edizione di fila. La squadra di Alberto Bollini chiude la competizione imbattuta, con quattro vittorie e due pareggi, arrivati in apertura (in Germania) e chiusura di cammino: quella di Targoviste è stata l’ultima gara stagionale in Eliteper l’20, vista la rinuncia della Norvegia che avrebbe dovuto giocare in Italia lunedì 25 marzo dopo aver affrontato la Germania (sfida anche questa non disputata). GIOIA BOLLINI – “I ragazzi meritano questa vittoria – le parole di Bollini -. Chiudere questo torneo con quattro vittorie e due pareggi giocando quattro gare in trasferta è un grande risultato. E ildi oggi è ...

