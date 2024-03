L’Italia U20 vince l’Elite League per la terza edizione di fila | in Romania basta un pareggio per 0-0

La diretta testuale di Romania-Italia , match valevole per l’ultima giornata dell’ Elite League U20 2024 . Dopo le prime cinque partite, gli azzurrini sono in vetta alla classifica con 13 punti e, ... (sportface)

L'Italia Under 20 fa ancora sua l'Elite League: decisivo il pari in Romania - Missione compiuta. Lo 0-0 in casa della Romania ha permesso alla Nazionale Under 20 di vincere per la terza edizione di fila l`Elite League. La squadra di Alberto.calciomercato

L'Ascoli al ritmo di doppie sedute, Giovane in campo con l’Italia U20 - ASCOLI PICENO - Prosegue al Picchio Village la preparazione dell’Ascoli nella settimana di sosta del campionato. Il prossimo impegno ufficiale è con lo Spezia, in Liguria, il giorno di Pasquetta (1° a ...veratv

