Liste d’attesa infinite in Sanità | ecco cosa fare per far valere i propri diritti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Alla domanda della deputata pentastellata Gilda Sportiello suintendail governo per far fronte al problema delle, che ormai è un’emergenza, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del Question time alla Camera, ha replicato in maniera non certo originale, fornendo la tipica risposta di chi non sa come risolvere i problemi ovvero con l’istituzione dell’ennesimo tavolo. Prima elenca fantomatici interventi del governo per contrastare l’emergenza, come la legge n. 213 del 2023 con cui è stato previsto un rifinanziamento dei piani operativi per l’abbattimento delle, per cui le regioni potranno utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto per un ammontare, per l’anno 2024, di 520 milioni ...