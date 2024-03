Liste d’attesa bloccate e visite negate L’illegalità nella sanità ormai è prassi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le chiamano agende chiuse. Sono le. In pratica, vai al Cup con la prescrizione del medico di famiglia per una visita specialistica o un esame diagnostico e l’operatore non accetta la prenotazione: il posto non c’è e il servizio non può essere garantito. Capita in tutte le regioni. E sempre di più, nonostante sia illegale. Una infrazione alla legge 266 del 2005. Poi ci sono le prestazioni erogate fuori tempo massimo, anche per le urgenze, che dovrebbero essere assicurate entro 72 ore. Succede che nemmeno le persone ammalate di tumore e sottoposte a follow up – vale a dire ai controlli periodici per seguire il decorso della malattia – vengano risparmiate. Le chiamano agende chiuse. Sono le. In pratica, vai al Cup con la prescrizione e ...