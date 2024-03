‘L’Isola dei Famosi’ al via con Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 21 marzo 2024) La nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha finalmente una data d’inizio: la nuova attesa edizione prenderà il via lunedì 8 aprile 2024, in prima serata su Canale 5. LEGGI ANCHE: Festa del Papà 2024, al via la nuova campagna Mediaset: lo spot L’Isola dei Famosi:alla conduzione Alla guida della diretta del reality sarà, come del resto già precedentemente annunciato, che prenderà quindi il posto di Ilary Blasi.sarà affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. L’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno, che sostituisce dunque Alvin dopo cinque anni. LEGGI ANCHE: Pier Silvio Berlusconi nel ‘Libro dei Fatti 2023’: «Trash televisivo? Scorciatoia per denigrare la ...