L’Isola dei Famosi 2024 al via lunedì 8 aprile

(Di giovedì 21 marzo 2024) Prenderà il via, in prima serata su Canale 5, la nuova edizione deldei: alla conduzione Vladimir Luxuria subentra a Ilary Blasi. Nuovi sono anche gli opinionisti, Sonia Bruganelli (che ha ricoperto lo stesso ruolo già al Grande Fratello Vip) e Dario Maltese, giornalista del Tg5 attraverso il quale Mediaset vuole riproporre la formula già sperimentata quest’anno con il Grande Fratello, dove abbiamo visto l’anchorwoman Cesara Buonamici vestire gli inediti panni di opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini. Seguirà da vicino le vicissitudini dei naufraghi deldeicome inviata a Cayo Cochinos, Elenoire Casalegno, unica donna nella storia dell’adventure-reality, insieme alla stessa Luxuria oggi promossa ad un ruolo di primo piano per ...