L’inventore dell’Eroica | “Il nuovo Codice della strada peggiorerà la sicurezza sportiva’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – “Ieri ero a un convegno organizzato dall’Acsi sullain bici e ho citato Davide Boifava, che non è uno qualsiasi, è stato maglia rosa, ha fatto il gregario con Merckx, è stato direttore sportivo vincente di un mare di soggetti, ha lanciato Pantani: dice che oggi portare dei ragazzini in bici ad allenarsi inè impossibile. E con la riforma delle cose peggioreranno”. Lo dice l’ideatore, la gara ciclistica “vintage” nelle terre di Siena, Giancarlo Brocci, durante la presentazionestagione 2024 nella sala -intitolata a David Sassoli- del Parlamento europeo a Roma. “Il futuro disegnato dalsecondo me è penalizzante nei confronti del ciclista”. Con questa ...