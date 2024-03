L’intervista a Franco Grillini | “Avevo il radar per i gay non dichiarati E il Parlamento ne era pieno”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di giovedì 21 marzo 2024) Incontro con il presidente onorario di Arcigay: amori, battaglie, le unioni civili, il cancro. “Un leghista mi gridò: “Grillina, non fare la cretina. E io risposi: Luigina, non fare la scema tu. Una battuta può cambiare il mondo”. “Oggi i ragazzini fanno coming out a 15 anni, è...