L’Inter ha chiesto ai suoi giocatori di non rispondere a domande sul caso Acerbi Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 21 marzo 2024)haaidi nonsul. Lo scrive il Corriere dello sport. Il club nerazzurro ha voluto raccomandarsi con tutti affinché evitino commenti o diad eventualisu quanto accaduto, qualora fossero loro poste. Il rischio, infatti, è di provocare conseguenze indesiderate. Come, peraltro, è già accaduto con le dichiarazioni rese daal rientro a Milano, dopo essere stato “liberato” da Spalletti. Ha trovato un plotone di cronisti ad aspettarlo e non si è trattenuto. Innescando così la reazione di Juan Jesus via social. Il livello di tensione era già alto e non era ildi farlo alzare ...