L’intelligenza artificiale di Google potrebbe presto utilizzare la tosse di una persona per diagnosticare la malattia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 21 marzo 2024)dial servizio della salute Un team di scienziati diha sviluppato un sistema di intelligenzache utilizza suoni comee respiro per monitorare le condizioni di salute delle persone. Questa tecnologiaessere utilizzata permalattie come COVID-19 e tubercolosi. L’utilizzo del suono come indicatore di malattie Il concetto diil suono come biomarker per le malattie ha guadagnato importanza durante la pandemia di COVID-19. Gli scienziati hanno scoperto che era possibile rilevare larespiratoria attraverso ladi una. Il sistema HeAR diIl sistema ...