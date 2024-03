L’Inps sta chiedendo la restituzione della pensione a questi anziani | motivo inaspettato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 21 marzo 2024) Fate attenzione:stalaa certe categorie di. Controlla subito se ne fai parte. Finora il 2024 è stato ricco di novità per quanto riguarda le pensioni e i cambiamenti correlati. Tra le notizie positive c’è l’aumento dell’assegno del cedolino di marzo e aprile, dovuto ai cambiamenti applicati alle aliquote Irpef come previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Questa è un’ottima notizia, ma purtroppo non è l’unica. Stanno, infatti, arrivando delle brutte notizie per alcuni pensionati.stalada alcuni– (Cityrumors.it)Secondo le ultime notizie, infatti,starebbe ...