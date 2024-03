(Di giovedì 21 marzo 2024) Una bellaper commemorare Joe. Laha infatti diffuso, attraverso un comunicato ufficiale, i ringraziamenti per...

Di seguito un comunicato diffuso dal partito democratico: “Ciò che è accaduto oggi segna un punto di non ritorno nella storia politica del nostro Paese. Mai, prima di oggi, un Governo, un ministro ... (noinotizie)

Di seguito un comunicato diffuso dal partito democratico: “Ciò che è accaduto oggi segna un punto di non ritorno nella storia politica del nostro Paese. Mai, prima di oggi, un Governo, un ministro ... (noinotizie)

L'iniziativa della Fiorentina: una donazione al San Raffaele per Joe Barone - Una bella iniziativa per commemorare Joe Barone. La Fiorentina ha infatti diffuso, attraverso un comunicato ufficiale, i ringraziamenti per chiunque abbia voluto.calciomercato

Prende a morsi sul volto una donna palpeggiandola: fermato un egiziano riconosciuto dalla vittima e da un testimone - ROMA (cronaca) - L'egiziano, irregolare sul territorio nazionale, è gravemente indiziato del reato di di violenza sessuale ai danni di una donna italiana ilmamilio.it - nota stampa dell'Arma dei ...ilmamilio

Prof aggredito, la condanna del liceo: «Gesto deprecabile, preoccupati per il disagio giovanile» - «Solidarietà al docente della nostra scuola aggredito il 14 marzo nella scuola Nautico di Porto Torres». Gli insegnanti insieme agli alunni e al personale Ata del liceo scientifico “Mario Paglietti”, ...unionesarda