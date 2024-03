L’indie coreano dei wave to earth live a Milano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 21 marzo 2024) Itoarrivano ail 28 marzo al Fabrique di, portando davanti al pubblico di tutta Europa la loro miscela unica di indie pop con un tocco lo-fi, infuso con elementi tipici del jazz. La musica deitoha infatti la speciale capacità di creare un’atmosfera sognante e di affascinare gli ascoltatori a ogni cambio di sound. Nati con l’aspirazione de la nuova, itosi sono guadagnati un seguito in tutto il mondo con tournée sold out sia in America che in Asia. LEGGI ANCHE: Stray Kids, SZA e Skrillex headliner al Lollapalooza 2024 Ora la prossima tappa è l’Europa, con esibizioni programmate in dieci città diverse, tra cui due spettacoli a Parigi. I fan possono aspettarsi un viaggio ...