Liliana Resinovich | per la famiglia non è suicidio | il marito “sapeva dell’amante e la portò ad abortire”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 21 marzo 2024)era incinta di Claudio Sterpin e fu accompagnata addalSebastiano Visintin. È quanto emerso da una recente intercettazione ambientale, nella quale si sente il compagno della donna triestina, sparita a dicembre 2021 e ritrovata morta nel gennaio successivo, mentre racconta a una persona l’episodio. L’intercettazione è relativa a una conversazione del 5 marzo 2022, dove la persona che interloquisce con Visintin gli chiede come mai lui e la moglie non avessero avuto figli: a quel punto l’uomo racconta l’episodio, avvenuto nel 1990 o 1991. In quell’occasione,avrebbe quindi rivelato la gravidanza al, che l’avrebbe poi accompagnata in ospedale per. Secondo l’avvocata Gabriella Marano, legale della ...