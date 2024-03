Ligue 1 | McDonald’s sponsor principale | le cifre dell’accordo

(Di giovedì 21 marzo 2024) La1 è sempre più un campionato alla ribalta e in continua crescita. In particolar modo il Psg è una superpotenza economica e anche sotto l’aspetto tecnico è una squadra competitiva. Secondo quanto riporta il quotidiano L’Equipe,diventerà lodel campionato di calcio francese. La catena di fast food pagherà 30 milioni di euro a stagione. Sempre secondo il quotidiano sportivo, il servizio di consegna di cibo Uber Eats paga circa 16 milioni di euro a stagione. L'articolo CalcioWeb.

