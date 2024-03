L’identità digitale europea non è un sistema di credito sociale Cos’è e come funziona lo Spid dell’Ue

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 21 marzo 2024) «La trappola finale». Così numerosi post su Facebook definiscono lon Digital Identity Wallet (EUDI), ildi identitàdell’Unione. Lo scenario dipinto dai post è tanto semplice quanto spaventoso: «Non potrai nemmeno comprare un caffè se non sei in ordine». In ordine con cosa? Secondo chi condivide i post,sarebbe un modo di implementare nell’Unione undicon premi per i comportamenti virtuosi e sanzioni per quelli sbagliati. Undi questo tipo è previsto in Cina. Manon è undi...