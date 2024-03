L’identikit delle famiglie italiane che vivono in affitto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da una parte la perdita di potere d’acquisto, dall’altra l’alto costo al mqabitazioni. Risultato: il mito degli italiani “tutti” proprietari di casa si sta sgretolando. Lo mostrano i dati Istat: nel 2006 il 74,7% degli italiani, 43,6 milioni, viveva in abitazioni di proprietà, nel 2022 questo numero è sceso a 42,7 milioni, il 72,5%. Una perdita secca di 900mila proprietari. Oggi in Italia sono 11,8 milioni le persone chein, il 20% della popolazione. Chi ha più case in Italia? È noto che il mattone costituisca la metà della ricchezza, meno nota invece è la quota di mattone che detengono gli italiani in base alle diverse classi di ricchezza e cioè: più è alto il patrimonio di una famiglia più la ricchezza è diversificata, e meno ampia è la ...