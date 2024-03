L’ex allenatore La lettera di Iachini | Ricordi indelebili»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tre momenti, individuati in unad’addio scritta a Joe Barone da Beppe. "Il primo ricordo va al giorno del mio arrivo per il colloquio che mi avrebbe portato alla guida della squadra viola; in quel momento di grande preoccupazione ho visto nel tuo volto grande apprensione per la situazione. Il secondo ricordo affettuoso è per la serata di Fiorentina-Bologna con il tuo riconoscimento, dopo una vittoria, in diretta tv, culminato con un abbraccio ed un tenero bacio. Il terzo significativo episodio è stato, quando alcuni giorni fa mi hai chiamato, chiedendomi la maglia numero 4 con il mio nome di quando giocavo nella Viola da conservare nel museo del calcio del nuovo centro sportivo Viola Park. Non ho fatto in tempo a portarti personalmente quella maglia ma rispetterò la tua volontà". Ale. La.