Il valore dell'indice Igi ( Italia n gas index) per il 18 marzo è pari 29,25 euro al MWh, in lieve rialzo rispetto al 17 marzo attestatosi a 29,16 euro al MWh. Lo comunica il Gme, gestore dei mercati ... (quotidiano)

In Europa Eurostat conferma il calo del tasso annuale di inflazione nell’area euro. In Cina, produzione industriale e vendite sono saliti più delle attese (ilsole24ore)

L'euro è in rialzo in avvio a 1,0941 dollari - L'euro è in rialzo sul dollaro in avvio di giornata e - dopo le indicazioni della Fed sui prossimi tagli dei tassi - segna 1,0941 dollari, con un guadagno dello 0,17%. Poco mosso invece il cambio con ...quotidiano

Reti in Borsa: spicca il rialzo di Finecobank - Seduta a doppia velocità, quella archiviata ieri a Piazza Affari dai big del risparmio gestito quotati a Piazza Affari: mentre hanno registrato rialzi (seppur frazionali) Finecobank, la migliore in te ...bluerating

Mercati: nuovo colpo di reni per Dax ed euro Stoxx 50 future - Il Fib, il future sul Ftse Mib con scadenza giugno allunga ulteriormente il passo proseguendo nel movimento all’interno del canale ascendente iniziato a fine gennaio. Dal punto di vista operativo, al ...bluerating