Lettera aperta al Papa sull’Ucraina | solidarietà per aver parlato del ‘coraggio del negoziato’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) di Antonella Galetta Alla cortese attenzione di Sua SantitàFrancesco e p.c. Al Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden Al Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky Alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen Al Cancelliere della Germania, Olaf Scholz *** CaroFrancesco, siamo donne e uomini che appartengono ad associazioni pacifiste laiche e religiose, presenti su tutto il territorio nazionale e che si riconoscono da sempre in tutte le Sue parole di Pace e in particolare in quelle pronunciate durante l’intervista della Tv svizzera di qualche giorno fa: “è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e di negoziare” , “la parola negoziare è una parola coraggiosa”, “bisognae il coraggio di negoziare in tempo, cercando qualche paese che ...