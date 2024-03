L’estate di Cléo 2023 Un legame che va oltre il sangue

Ultimo giorno da leader del box office per Dune 2 Da oggi in sala Kung fu Panda 4: Ultimo giorno da leader del box office per Dune 2 Da oggi in sala Kung fu Panda 4. Il film di Villeneuve ha incassato finora 8,5 milioni di euro. In uscita oggi anche Another End, L'estate di Cléo e May ...

Gli eventi del 19 marzo a Bologna e dintorni: "L'estate di Cléo" è al Jolly: MUSICA DITTICO PURCELL & WEILL L'opera barocca "Dido and Aeneas" di Henry Purcell e il balletto con canto novecentesco "Die sieben Todsünden" di Kurt Weill compongono l'inedito dittico proposto nella Stagione d'Opera 2024 del Teatro Comunale. Danielle De Niese protagonista della nuova produzione firmata da Daniele Abbado. Comunale Nouveau, piazza della Costituzione ...