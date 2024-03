L’Eroica Juniores fa tappa a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) Arezzo, 21 marzo 2024 – L'EroicaNation Cup Internazionale, che vedrà la partecipazione di giovani ciclisti provenienti da 29 paesi, il 20 aprile prossimo farà. Si svolgerà per la prima volta anche nelle province di Arezzo, oltre a Grosseto e Siena, muovendo circa 2000 addetti tra atleti, staff e organizzatori. L'evento è stato presentato questa mattina in una location prestigiosa, “Esperienza Europa – David Sassoli” che in Italia rappresenta il Parlamento Europeo. Erano presenti il vice presidente del Parlamento europeo Roberts Zile e non è mancato il saluto del Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. C'ra anche il Sindaco Silvia Chiassai Martini in rappresentanza della terzadellache partirà da Siena e arriverà ain ...