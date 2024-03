Legato e torturato per 12 ore | arrestati due minorenni | lo salva un' impiegata di banca

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 21 marzo 2024) Quando ha raccontato quello che aveva dovuto subire per dodici interminabili ore, per gli investigatori non è stato facile non paragonare la sua storia a quelle raccontate da Anthony Burgess nel romanzo "Arancia meccanica", diventato poi una celebre pellicola di Stanley Kubrick. Ma quello che ha stupito di più i carabinieri di Rivoli, una cittadina alle porte di Torino e all’ingresso della Val...