Lega Pro | la decisione del Giudice Sportivo dopo gli incidenti in Padova-Catania

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: 6 minutiSi giocherà a porte chiuse la finale di ritorno di Coppa Italia diPro in programma il 2 aprile al Massimino. Lo ha deciso il Giudizioglicausati dai tifosi etnei all’Euganeo tra il primo e il secondo tempo della gara di andata. Inoltre ilè stato sanzionato con 10mila euro di multa mentre ildovrà pagare un’ammenda di 5mila euro. Questo nel dettaglio le decisioni adottate: Il, premesso che in occasione della gara di andata della Finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Societàhanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: – introdotto nell’impiantoed utilizzato esclusivamente ...

Caserta. Il progetto “You’ll Never Walk Alone” , promosso dalla Lega Pro in collaborazione con AIC, AISP e con il patrocinio della FIGC, è stato ospita to a Caserta. Continua il percorso ... (casertanotizie)

SERIE C - La Casertana ospita il progetto "You'll Never Walk Alone" - Il progetto "You'll Never Walk Alone", promosso dalla Lega Pro in collaborazione con AIC, AISP e con il patrocinio della FIGC, e' stato ospitato a Caserta. Continua il percorso dell'iniziativa nata co ...napolimagazine

Catania-Padova di Coppa Italia, il ritorno si giocherà a porte chiuse - CATANIA – Catania-Padova, finale di Coppa Italia di Serie C prevista per il prossimo 2 aprile 2024 allo stadio Angelo Massimino del capoluogo etneo, si giocherà a porte chiuse. La decisione è stata pr ...livesicilia

Lega Pro, la Casertana ospita 'You'll Never Walk Alone' - Il progetto "You'll Never Walk Alone", promosso dalla Lega Pro in collaborazione con AIC, AISP e con il patrocinio della FIGC, e' stato ...sportmediaset.mediaset