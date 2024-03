Lega | a evento Id a Roma videomessaggio Le Pen | interventi Ramaswamy e Ventura**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 mar. (Adnkronos) - Tutto esaurito per 'Winds of Change', l'organizzato dal partito ID aquesto sabato agli Studios di via Tiburtina 521, a partire dalle 14. Per l'occasione - rende noto via Bellerio - saranno presenti tutte le delegazioni invitate in un mix di alleati storici e recenti della Lega. Nello specifico, quelle del Rassemblement National (Francia), del FPÖ (Austria), del Vlaams Belang (Fiandre) e di Chega (Portogallo), fresco di successo elettorale. Previsti quindi, tra gli altri, il discorso dal palco del leader portoghese André Ventura e il video-messaggio di Marine Le Pen. Sarà presente anche una delegazione dagli Stati Uniti con ex funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato sotto l'amministrazione Trump e l'intervento di Vivek, imprenditore americano, ex ...