L’edificio scuolastico di Castelnuovo Magra va a lago | gli studenti tornano a casa

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 21 marzo 2024 - Ci vorranno ancora un paio di giorni per asciugare tutto e sistemare le aule e corridoi andati completamente a. Le lezioni alla scuola media “Dante Alighieri” diriprenderanno dunque lunedì dopo l’inconveniente scoperto in mattinata dal personale non docente arrivato intorno alle 7 per aprire l’istituto. C’era acqua ovunque a causa di un guasto, scoperto poi a un rubinetto, nei bagni dell’ultimo piano dele così glie i docenti sono stati rimandati aper consentire di fermare la fuoriuscita di acqua e sistemare le aule, laboratori didattici e i corridoi completamente allagati su tutti i tre piani. Tenendo conto che il sabato mattina la scuola media castelnovese non svolge le lezioni è stato ritenuto ...