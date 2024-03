Le uova di cioccolato sono tornate

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’incremento dei costi del cacao, ma anche dello zucchero e del burro di cacao, quest’anno rischia di rendere un po’ meno dolce il momento dell’acquisto delle tradizionalipasquali. Secondo il Codacons infatti i prezzisaliti in media del ventiquattro per cento rispetto allo scorso anno, che già aveva visto un aumento in doppia cifra rispetto al precedente. Il tutto a causa degli effetti del cambiamento climatico, che ha messo in crisi le coltivazioni soprattutto nei Paesi dove si concentrano le maggiori coltivazioni di cacao. Un motivo in più per valutare e scegliere con cura il o i prodotti da acquistare, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Fabio Longhin, Pasticceria Chiara, Olgiate Olona (Va)Il fruttuoso e ormai consolidato sodalizio tra Fabio Longhin e Urbansolid, duo artistico composto da Riccardo Cavalleri e Gabriele ...