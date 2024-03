(Di giovedì 21 marzo 2024) Ieri Bologna, con scontri tra polizia e studenti. Prima è stato il turno dell’di Torino, la prima a bloccare, tramite il Senato accademico, il bando di collaborazione con leisraeliane, accogliendo una richiesta dei collettivi studenteschi e una lettera firmata da 1.700 persone, tra docenti etori. Sale lanelle, sempre più in fibrillazione per la situazione a Gaza, con prese di posizione che stanno facendo discutere. «Sentiamo quello che dirà il ministro, è undi, speriamo di risolverlo. Asi è discusso in Senato accademico deiconma abbiamo già deciso tre mesi fa». Ha detto, ...

Le università italiane e le proteste per i bandi di ricerca con Israele. Il rettore della Statale di Milano: "È un momento carico di tensione": Sale la tensione nelle università italiane, sempre più in fibrillazione per la situazione a Gaza, con prese di posizione che stanno facendo discutere. "Sentiamo quello che dirà il ministro, è un ...

Le università italiane stanno davvero boicottando Israele: ... il fatto che "la politica debba restare fuori dalle università", come ripetono molti, sa delle levate di scudi contro le prese di posizioni di Amadeus a Sanremo: non è che un'università non debba ...