Le ultime da Un posto al sole | è sempre meglio rompere un matrimonio prima che inizi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2024) La scena da film alla fine è arrivata, ed è Nunzio che in moto, come il papà Franco Boschi, tutto bagnato sotto la pioggia, va sotto casa di Michele per vedere Rossella mentre mangia i tortellini in brodo. E ora tutti i fan sono in ansia per sapere come va a finire. Anche se si dividono tra chi apprezza il gesto del ragazzo, che cede all’amore e va a riprendersi la ragazza, e chi lo ritiene un gesto da ragazzino che non sa rispettare la tregua chiesta da lei. Ma anche la nonna paterna,di tornare a Milano, le dice che ha sbagliato solo a non accorgersenedi arrivare sull’altare. Ma in fondo unromperloche, che divorziare dopo. Rossella va anche dal promesso sposo, per spiegare e chiedere scusa. Ma lui non la perdona. ...