Le tattiche Dsu sulla mensa Ora parli Giani

(Di giovedì 21 marzo 2024) Come appuntamento della giornata dell’orgoglio dell’Università pubblica, nella sala consiliare è andata in scena la conferenza tra vertici dell’ateneo e stakeholders della Comunità. C’erano Comune, Provincia, Camera di Commercio, Policlinico, Asl, aziende di servizi, Università per Stranieri. E c’era anche l’Azienda per il Diritto allo Studio. Il presidente Del Medico ha lasciato l’incontro per impegni, ma c’era il suo portavoce. Che ha rivelato ai due rettori Di Pietra e Montanari che "il Dsu ha una soluzione per la secondaa Siena, ma non sarà né semplice né veloce". L’idea è comprare un palazzo delle Ferrovie, vicino la Stazione. Soluzione che al rettore Di Pietra non piacerà. Ora tocca al presidentericevere gli atenei.