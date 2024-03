’Le Supplici’ agli Impavidi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) La stagione deglioffre altre due serate di grande teatro. Stasera e domani, venerdì, alle 20.30 è in programma lo spettacolo dal titolo "Le Supplici" tratto da Euripide adattato dalla regista milanese Serena Siniga e tradotto da Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi. Si parte dal testo originale di Euripide, rappresentato per la prima volta tra il 423 e il 421 avanti Cristo per raccontare la storia di un gruppo di donne di Argo, madri dei guerrieri argivi morti nel fallito assalto a Tebe, che si riunisce presso l’altare di Demetra ad Eleusi per supplicare gli ateniesi di dare degna sepoltura ai figli, perchè i tebani negavano la restituzione dei cadaveri. Saranno sul palco sette attrici Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin che interpretano, nei ...