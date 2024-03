Le strabilianti Wonder Women del volley italiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Dobbiamo ancora qualificarci per le Olimpiadi, ma la rincorsa verso Parigi delfemminile parte dalle squadre di club, dominatrici in Europa. Mercoledì scorso Chieri ha alzato la Cev Cup, il secondo trofeo continentale per importanza. A fine febbraio era toccato a Novara mettere in bacheca la Challenge Cup. L’incredibile triplete azzurro sarà completato dalla Champions League che si contenderanno Conegliano e Milano. Per le lombarde sarà la prima volta in finale. Per una sua giocatrice la quinta con quattro squadre diverse. Veronon poteva scegliere biglietto da visita migliore di Paola Egonu per l’appuntamento con la storia del prossimo 5 maggio in Turchia. In uno sport in cui gli italians do it better, lei lo fa ancora meglio. Dimenticavamo: delle cinque finali di Champions, ne ha persa solo una due anni fa con la maglia di Conegliano. ...