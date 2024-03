Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di giovedì 21 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di212024. Ariete La primavera è iniziata ieri ma per rispettare la tradizione lo diciamo oggi: “San Benedetto, rondine sotto il tetto”. Simpatici, gioviali, gli altri stanno bene in vostra compagnia. Il giorno presenta una situazione più leggera anche per i rapporti familiari, ultimamente punto critico. Mentre punto forte sono le comunicazioni, che potete abilmente utilizzare per il lavoro, consulenze professionali e specialistiche, investimenti e transazioni finanziarie. Amore: possibile un clamoroso ritorno! Toro Con l'ingresso del Sole nel segno dell'Ariete, il vostro anno personale si avvia alla ...