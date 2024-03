“Le quattro stagioni” della Tunisia | l’essenziale ruolo sociale del teatro

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Le” o “Le nozze del lupo”, espressione tunisina che indica il susseguirsi di sole e pioggia nello stesso giorno, è un viaggio coreografico attraverso unain pieno cambiamento. Per oltre un’ora i ballerini deldell’Opera di Tunisi hanno attraversato il freddo e il caldo, la pioggia e il sole; hanno lottato per restare in piedi in questo Paese dove il caldo rallenta i corpi che si aiutano e si sostengono a vicenda, con danze che si uniscono e si scompongono come una famiglia nel mezzo di una tempesta. Un vento leggero soffia su tutta questa creazione, portando buone notizie e una promessa di rinnovamento nellache ieri, il 20 marzo, ha celebrato il sessantottesimo anniversario dell’Indipendenza. Il 20 marzo del 1956, il paese più settentrionale dell’Africa ottenne ...