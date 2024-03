Le più belle canzoni dei Sum 41 | Fat Lip | In Too Deep | Still Waiting e tante altre

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nelle piùdei Sum 41 c’è tutto il meglio dell’ondata pop punk che ha investito il mondo nei primi anni 2000, dopo cheband come Green Day, Millencolin e Blink 182 avevano già gettate le basi della nuova frontiera del punk reso più orecchiabili rispetto alla corrente originaria, decisamente meno adatta al mainstream. Fat Lip (2001) Fat Lip è un eccellente biglietto da visita per la band capitanata da Deryck Whibley: pop punk, rapcore e potenza, nella sua irriverenza diventa un grande classico dei Sum 41 che, dalle prime note del riff che apre il brano, sono in grado di fare esplodere il pubblico durante i concerti. Trattenersi da salti e pogo è impossibile. Offerta All Killer No Filler All Sum ...