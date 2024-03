Le partite di calcio oggi in TV | dove vedere gli spareggi di qualificazione agli Europei 2024

(Di giovedì 21 marzo 2024) Polonia-Estonia e Galles-Finlandia sono le gare dio di Eurodel percorso A. Bosnia-Ucraina e Israele-Islanda sono valide per il percorso B. Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakhstan sono le gare del percorso C. Diretta TV su Sky.

Il cambiamento climatico e lo sport: un tema sempre più serio, su cui prendere decisioni in fretta per il futuro di alcune discipline. Il 2023 è stato l’anno più caldo della storia e questo porta ... (ilfattoquotidiano)

L’Audax torna in testa al girone D di Serie B, Cus Ancona ai play-off. In C1 Jesi e Nuova Juventina continuano il testa a testa in vetta. Il Real Fabriano centra i play-off di Serie C2 grazie al ... (vallesina.tv)

calcio: il campionato Uisp. Metato, partenza a razzo. Bene il Torcigliano - Adesso con l’inizio dei playoff il campionato amatoriale Uisp 2023/2024 è entrato decisamente nel vivo. Otto le squadre al via e suddivise in due gironi che prevedono gare di sola andata. Le prime due ...msn

